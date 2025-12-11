‘Envidiosa’ no solo nos entretuvo, sino que también dejó profundas lecciones sobre la vida moderna y las relaciones humanas. La serie rompe mitos, como que el instinto materno es obligatorio, recordándonos que elegir no maternar es válido y que cada persona tiene derecho a definir su propio camino y sus prioridades.

Envidiosa es una serie de televisión por internet de comedia dramática romántica argentina, original de Netflix. La historia sigue a Vicky, una mujer que entra en crisis luego de que su pareja la abandona, mientras observa cómo todas sus amigas se casan y ella busca reconstruir su vida sentimental. Está protagonizada por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña y un amplio elenco que incluye a Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Martín Garabal, Lorena Vega y Susana Pampín.

La serie se estrenó el 18 de septiembre de 2024 y en simultáneo se grabó una segunda temporada, estrenada el 5 de febrero de 2025. Netflix renovó la serie para una tercera temporada, estrenada el 19 de noviembre de 2025, y Siciliani confirmó que ya estaba grabada una cuarta y última temporada.