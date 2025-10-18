¿A qué hora juega Colombia? Conozca los detalles del partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20
la Selección Colombia Sub-20 va por todo este 18 de octubre contra Francia, con la mirada fija en el tercer lugar del Mundial.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
La Selección Colombia Sub-20, luego de caer 1-0 ante Argentina en semifinales, se prepara para enfrentar a Francia este 18 de octubre en la lucha por el tercer lugar del Mundial Sub-20. A pesar de la eliminación que truncó sus aspiraciones de podio, el equipo sigue con vida en el torneo y busca finalizar con un triunfo que les permita resarcir el golpe sufrido.
La derrota ante los argentinos, un rival históricamente fuerte en categorías juveniles, fue un duro golpe para la Tricolor, que venía mostrando un nivel destacado en la fase de grupos y en los octavos de final.
A pesar de la eliminación, Colombia mantiene la posibilidad de llevarse una medalla de bronce, lo que representa una oportunidad para reafirmar el trabajo realizado a lo largo del certamen y cerrar con una nota positiva.
Este encuentro frente a Francia, programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Nacional, es clave para la generación juvenil que busca confirmar su potencial y dar el último paso hacia el podio. Aunque el objetivo de alcanzar la final ya no es posible, una victoria ante los galos les permitiría cerrar su participación en el torneo con dignidad y con el reconocimiento al esfuerzo demostrado.
AFP
Colombia llegó a la disputa por el tercer lugar tras liderar el Grupo F con cinco puntos, destacándose por su solidez defensiva y buen equilibrio de juego. En octavos de final venció 3-1 a Sudáfrica, y en semifinales, pese a su esfuerzo, cayó 1-0 ante Argentina, quedando fuera de la final.
Francia, un rival desafiante
Francia, su próximo rival, también llega a esta instancia después de una eliminación dolorosa. El equipo galo fue derrotado por Marruecos en una tanda de penales tras un empate 1-1 en los 90 minutos.
Los franceses, como Colombia, están decididos a terminar el torneo con una victoria que les permita al menos llevarse el bronce. El enfrentamiento promete ser de alto voltaje, con dos selecciones que han demostrado tener grandes individualidades y un estilo de juego ofensivo.
Para Colombia, será esencial mantener el enfoque y la disciplina táctica, sabiendo que un triunfo ante Francia será el cierre ideal para una destacada participación en el torneo, que ha servido de escaparate para muchos jóvenes promesas del fútbol colombiano.
AFP
Conéctese con RCN: Colombia busca el bronce contra Francia en el Mundial Sub-20
El director técnico César Torres, quien ha liderado con acierto a la selección durante este Mundial, probablemente alineará a su equipo con la siguiente formación: Jordan García en el arco; la defensa formada por Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera y Juan Arizala; en el mediocampo, Elkin Rivero, Jordan Barrera, Joel Romero y Kéner González; y en la delantera, Óscar Perea y Néiser Villarreal.
Cabe destacar que Radio RCN y Canal RCN se encargan de que los aficionados colombianos no se pierdan ni un minuto de la emoción del partido por el tercer lugar del Mundial Sub-20, asegurando cobertura total en todos sus canales.
El enfrentamiento entre Colombia y Francia será transmitido en vivo no solo a través del Canal RCN, sino también en su app oficial, para que los hinchas puedan seguir cada detalle desde cualquier lugar. Además, la señal de RCN Deportes en La FM y Antena 2 llevarán la cobertura a todo el país, permitiendo que la pasión por la Tricolor se viva en cada rincón de Colombia.