La Selección Colombia Sub-20, luego de caer 1-0 ante Argentina en semifinales, se prepara para enfrentar a Francia este 18 de octubre en la lucha por el tercer lugar del Mundial Sub-20. A pesar de la eliminación que truncó sus aspiraciones de podio, el equipo sigue con vida en el torneo y busca finalizar con un triunfo que les permita resarcir el golpe sufrido.

La derrota ante los argentinos, un rival históricamente fuerte en categorías juveniles, fue un duro golpe para la Tricolor, que venía mostrando un nivel destacado en la fase de grupos y en los octavos de final. A pesar de la eliminación, Colombia mantiene la posibilidad de llevarse una medalla de bronce, lo que representa una oportunidad para reafirmar el trabajo realizado a lo largo del certamen y cerrar con una nota positiva. Este encuentro frente a Francia, programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el Estadio Nacional, es clave para la generación juvenil que busca confirmar su potencial y dar el último paso hacia el podio. Aunque el objetivo de alcanzar la final ya no es posible, una victoria ante los galos les permitiría cerrar su participación en el torneo con dignidad y con el reconocimiento al esfuerzo demostrado.

Colombia llegó a la disputa por el tercer lugar tras liderar el Grupo F con cinco puntos, destacándose por su solidez defensiva y buen equilibrio de juego. En octavos de final venció 3-1 a Sudáfrica, y en semifinales, pese a su esfuerzo, cayó 1-0 ante Argentina, quedando fuera de la final. Francia, un rival desafiante Francia, su próximo rival, también llega a esta instancia después de una eliminación dolorosa. El equipo galo fue derrotado por Marruecos en una tanda de penales tras un empate 1-1 en los 90 minutos. Los franceses, como Colombia, están decididos a terminar el torneo con una victoria que les permita al menos llevarse el bronce. El enfrentamiento promete ser de alto voltaje, con dos selecciones que han demostrado tener grandes individualidades y un estilo de juego ofensivo. Para Colombia, será esencial mantener el enfoque y la disciplina táctica, sabiendo que un triunfo ante Francia será el cierre ideal para una destacada participación en el torneo, que ha servido de escaparate para muchos jóvenes promesas del fútbol colombiano.

