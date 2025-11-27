La espera está por terminar. Tras años de rumores, adelantos mínimos y una expectativa que no ha dejado de crecer, Stranger Things se prepara para despedirse por todo lo alto.

La quinta temporada, que marcará el cierre definitivo de la exitosa franquicia creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, llegará este 26 de noviembre y promete convertirse en uno de los eventos televisivos más grandes del año.

Los Duffer no han ocultado la magnitud del proyecto. En recientes declaraciones aseguraron que esta será “la temporada más ambiciosa y emocional que hemos hecho”. Y no es para menos: esta última entrega reunirá drama, terror, ciencia ficción y un despliegue visual que busca superar todo lo visto en las cuatro temporadas anteriores.