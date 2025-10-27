La música tiene el poder de mover fibras, de conectar generaciones y de convertirse en un hilo que une recuerdos, emociones y momentos únicos. Y cuando hablamos de la reincorporación de artistas y bandas icónicas que marcaron toda una época, ese poder se multiplica.

Este es el caso de la estrella española Amaia Montero, quien recientemente sorprendió al anunciar su esperado regreso a la banda que catapultó su nombre a la fama: La Oreja de Van Gogh.

A través de su cuenta de Instagram, Amaia compartió un mensaje que no solo confirma su retorno, sino que también refleja su crecimiento personal y artístico: "Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez… Pero la vida me ha enseñado que las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra, cuando eliges ponerte en pie y seguir. Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo… He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS", escribió. Lea también: Concierto de Shakira en Cali: así fue la reacción de la artista al pisar suelo vallecaucano

En su publicación, Amaia aparece acostada boca arriba, con un atuendo en tonos grises y plateados y un maquillaje fiel a su estilo, irradiando calma, seguridad y fuerza. Mientras, la reacción de los seguidores no se hizo esperar: las redes sociales estallaron con mensajes de cariño y emoción, con fanáticos celebrando su regreso y agradeciendo que la voz que marcó tantos recuerdos vuelva a casa. "Siempre podremos contar contigo. Los fans verdaderos te esperábamos en casa. Esta vez te encontramos más que lista… Volvió Amaia y más fuerte que nunca con todo el power", se lee en los comentarios.

Juntos otra vez: Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh renacen como banda La historia de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh está escrita con las notas de una generación entera. Montero fue la voz que definió a la banda desde su formación en 1996 hasta 2007, impulsando álbumes que hoy son auténticos clásicos del pop español, como Dile al sol (1998), El viaje de Copperpot (2000) y Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003). Su estilo único y su sensibilidad al interpretar canciones marcaron a toda una generación y consolidaron a la banda como un referente indiscutible del pop español de la época. En noviembre de 2007, Amaia decidió iniciar su carrera en solitario, explorando nuevos caminos artísticos y dejando la banda en manos de Leire Martínez, quien asumió como vocalista durante 17 años hasta su salida en 2024. La música siguió su curso, pero la conexión de los fans con Amaia permaneció intacta, demostrando que su legado no se había perdido. Le puede interesar: La historia detrás de Dímelo Jara: la sociedad que revoluciona la música y el deporte Y en este mes de octubre del 2025, La Oreja de Van Gogh confirmó oficialmente el regreso de Amaia como vocalista principal. Sin embargo, el guitarrista y fundador Pablo Benegas decidió no unirse a esta nueva etapa, optando por dedicarse a su familia y a proyectos personales. Aun así, el regreso de Montero representa una oportunidad única para revivir la esencia que convirtió a la banda en un ícono del pop español. Aunque ha despertado opiniones divididas entre los seguidores, la mayoría coincide en que volver a escuchar su voz junto a La Oreja de Van Gogh es un momento histórico. Cabe destacar que la banda ya confirmó una gira para 2026. Amaia Montero regresa no solo como la cantante que todos conocen, sino como una versión más auténtica, empoderada y segura de sí misma, lista para reconectar con sus fans y con la música que marcó su vida.