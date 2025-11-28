Pareja desafía tormenta de nieve y se casa en un glaciar de Canadá

En una demostración de amor y determinación, pocas veces vista, una pareja canadiense decidió dar el “SI” en medio de una tormenta de nieve. Para llegar, tuvieron que caminar 30 minutos a través del frío hasta un mirador en el Parque Nacional Banff, en Alberta, Canadá.

A pesar de las advertencias meteorológicas, la pareja mantuvo firme su decisión y celebró su boda en un entorno espectacular: nieve, viento, copos flotando en el aire y un paisaje alpino en el que lograron sellar su amor.

Una boda contra nieve y todo pronostico



Melissa y Devon habían planeado su boda en un lugar tan mágico como delicado: un famoso mirador perteneciente al Parque Nacional Banff. La ubicación requería una caminata de 30 minutos, con un ascenso de casi 78 metros, un trayecto que se volvió todavía más desafiante cuando meteorólogos alertaron la llegada de una tormenta.

Los fotógrafos de BDFK Photography, especialistas en bodas en entornos naturales extremos, advirtieron que las condiciones podrían obligarlos a posponer la ceremonia o buscar un lugar más protegido. Sin embargo, la novia actuó con determinacióny no permitió que el clima impidiera el día más feliz de su vida.

Por eso, la novia decidió usar un vestido blanco de manga larga, cubierto por una capa forrada con piel, mientras que el novio llevó un esmoquin negro clásico. Con valentía, la pareja emprendió su caminata hacia la cima, sorteando nieve, viento y un clima extremadamente frío.

