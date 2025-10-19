Andy Rivera vivió una de las noches más importantes de su carrera. El artista pereirano logró un lleno total en el Movistar Arena de Bogotá, un sueño que llevaba años persiguiendo y que finalmente se materializó frente a miles de fanáticos que corearon a todo pulmón sus más grandes éxitos como Espina de rosal, Te perdí, Primera cita y Alguien me gusta.

Pero más allá del hito musical, la velada estuvo marcada por un momento muy especial: el cantante confirmó públicamente su relación con la creadora de contenido paisa Ximena Castaño, más conocida en redes como Xime Mua.

Durante las últimas semanas, los rumores sobre un posible romance entre ambos no habían parado. Los seguidores de Andy y Xime notaron desde hace meses una conexión evidente entre ellos: comentarios cariñosos, publicaciones compartidas y miradas que decían más que mil palabras. Todo comenzó con un par de videos en TikTok, donde Xime mencionó al cantante en tono divertido. Sus seguidores se encargaron de etiquetarlo y, poco después, Andy reaccionó. Desde entonces, los intercambios digitales entre ambos se volvieron cada vez más frecuentes y los rumores sobre una posible relación se dispararon. El pasado Día de San Valentín fue uno de los momentos más comentados por los fans, cuando ambos compartieron imágenes de una escapada romántica en una cabaña decorada con flores, velas y luces. En uno de los videos más virales, Andy le canta a Xime mientras ella lo observa con una sonrisa que lo decía todo. Lea también: Las reacciones que dejó la “pelea” entre Yina Calderón y Andrea Valdiri Sin embargo, ninguno de los dos había confirmado su romance… hasta ahora. La noche del 18 de octubre, ante un Movistar completamente lleno, Andy Rivera sorprendió a todos al invitar a Xime Mua al escenario. En medio de aplausos, el artista la tomó de la mano, la abrazó y, con evidente emoción, pronunció unas palabras que hicieron suspirar a todos los presentes: “Yo siento que te quiero mucho”. Acto seguido, le dio un beso frente a miles de espectadores que estallaron en gritos y aplausos, sellando así la confirmación de una relación que muchos ya sospechaban. El concierto fue una verdadera celebración del amor y la música. Rivera compartió escenario con grandes invitados como Luigi21Plus, Juan Duque, y su padre, el reconocido cantante Jhonny Rivera, quien acompañó orgulloso a su hijo en este logro histórico. Cargando...