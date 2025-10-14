El Megalandregresa este 29 de noviembre al Estadio El Campín de Bogotá con un lineup explosivo encabezado por Arcángel, en una edición especial que conmemora los 20 años del festival musical más grande de Colombia.

La venta general de boletas se abre este miércoles 15 de octubre a las 9:00 a.m. a través de Ticketmaster.

Los artistas que harán historia en Megaland 2025

El escenario del Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ se llenará de ritmo, energía y celebración con un cartel que mezcla lo mejor del reguetón, pop, trap, rap, rock y música popular.

En esta edición de aniversario, Arcángel, uno de los nombres más influyentes del género urbano, encabeza la lista de artistas que harán vibrar al público capitalino.

El puertorriqueño estará acompañado por una selección de talentos nacionales e internacionales que prometen una jornada inolvidable: Álvaro Díaz, Greeicy Rendón, Corina Smith, Mike Bahía, Kris R, Jhay P, Altafulla, y el panameño Sech, quien llega con su característico estilo tropical-urbano.

Además, la cuota popular este año está a cargo del cantante Yeison Jiménez, quien seguramente hará vibrar el estadio con sus éxitos musicales como 'Por qué la envidia', 'MLP', 'Aventurero', entre otros.

El Megaland 2025 no solo será un festival, sino una gran fiesta para conmemorar dos décadas de historia, donde miles de fanáticos se reunirán bajo el mismo cielo para cantar y celebrar con sus artistas favoritos.

Con la producción de Megalive, Páramo Presenta y Ocesa, esta edición promete una puesta en escena de nivel internacional, con tecnología de última generación, pantallas gigantes y una experiencia sonora envolvente.

El evento, que nació en 2005 impulsado por La Mega, se ha convertido en el punto de encuentro obligado para los amantes de la música en vivo. Su edición número 20 busca rendir homenaje a toda una generación que ha crecido con los sonidos que hoy dominan el panorama musical latino.

Cómo y dónde comprar las boletas para Megaland 2025

La venta general de boletería comenzará este miércoles 15 de octubre a las 9:00 a.m. exclusivamente a través de Ticketmaster, el único canal autorizado para adquirir entradas.

Los precios inician desde $49.000 pesos, y habrá disponibilidad para todas las edades a partir de los 12 años.

Precios de boletas para Megaland 2025 Megaland