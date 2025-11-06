Así fue la deslumbrante presentación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025
La colombiana Vanessa Pulgarín se robó todas las miradas en Tailandia durante su paso por el imponente escenario de Miss Universo 2025.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
Colombia está brillando por lo alto, y todo gracias a la impresionante participación de Vanessa Pulgarín, la representante nacional que con su autenticidad, carisma y belleza ha conquistado corazones en la edición número 74 de Miss Universo.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp