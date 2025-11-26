La plataforma de comunicación más utilizada en el mundo, WhatsApp, sigue demostrando que no se conforma con lo que ya funciona. Con el paso del tiempo, el aplicativo ha incorporado herramientas que responden a las tendencias, a las necesidades de sus usuarios y, sobre todo, a la evolución tecnológica que avanza de manera rápida.

En los últimos días, la app sorprendió de nuevo al anunciar una función que busca mejorar la experiencia de uso desde un ángulo mucho más creativo y visual. Se trata de 'Crear con IA', una herramienta que promete revolucionar la manera en la que personalizamos nuestros chats gracias a la integración de Meta AI.

WhatsApp no solo quiere que hablemos dentro de su plataforma; ahora también quiere que la forma en la que conversamos tenga identidad propia.