Durante los últimos días, una de las colaboraciones más comentadas en redes sociales ha sido la del creador de contenido Yeferson Cossio y el reconocido influencer Camilo Cifuentes, un encuentro que muchos venían esperando desde hace tiempo.

No solo por la influencia y alcance de ambos, sino porque los dos han construido una trayectoria marcada por su compromiso social y su deseo de aportar algo positivo al país, cada uno desde su propio espacio.