Así nació la esperada colaboración entre Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes
En La Mega, Yeferson Cossio también reflexionó sobre lo difícil que es hacer el bien bajo la mirada constante de las redes. ¡Lo contó todo!
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: La Mega
Durante los últimos días, una de las colaboraciones más comentadas en redes sociales ha sido la del creador de contenido Yeferson Cossio y el reconocido influencer Camilo Cifuentes, un encuentro que muchos venían esperando desde hace tiempo.
No solo por la influencia y alcance de ambos, sino porque los dos han construido una trayectoria marcada por su compromiso social y su deseo de aportar algo positivo al país, cada uno desde su propio espacio.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp