¿Qué es un mapa de sueños y para qué sirve?

Con el nuevo año a tan solo 22 días , muchos empiezan a pensar en propósitos, sueños y deseos para lo que viene y con el pasar de los años, se ha convertido en tendencia hacer un “mapa de sueños”, una idea que puede ayudarte a mantener tus metas claras, motivarte cada día y recordarte hacia dónde quieres ir. Si anhelas que en el 2026 se te cumplan todos los deseos que pediste el 7 de velitas, este artículo te explica cómo armar tu propio mapa de sueños.

Freepick