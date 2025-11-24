La cocina más grande del país está lista para bajar el fuego y cerrar una de sus temporadas más comentadas. Tras semanas de competencia, más de 20 participantes y jornadas cargadas de retos, presión y aprendizaje, solo algunas figuras lograron asegurarse un lugar en el esperado top 4 de MasterChef 2025, que debutará en la recta final por el anhelado delantal de ganador.