Así quedó el Top 4 de MasterChef 2025: ¿Por quién votarías?
La final de MasterChef se celebrará el martes 25 de noviembre, y estas son las cuatro competidoras que llegan como favoritas. ¿Quién ganará?
Foto: Canal RCN
La cocina más grande del país está lista para bajar el fuego y cerrar una de sus temporadas más comentadas. Tras semanas de competencia, más de 20 participantes y jornadas cargadas de retos, presión y aprendizaje, solo algunas figuras lograron asegurarse un lugar en el esperado top 4 de MasterChef 2025, que debutará en la recta final por el anhelado delantal de ganador.
