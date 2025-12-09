En diciembre de 2025, el reguetón y la música popular colombiana estuvieron dominados por artistas como Bad Bunny, aunque Blessd y Beéle fueron los colombianos más sonados, junto a Feid y Ryan Castro, con álbumes como Borondo y canciones como “La Plena” y “Mi Refe” liderando las listas del Spotify Wrapped 2025. La mezcla entre estrellas globales y el talento nacional volvió a marcar el pulso musical del país.

En 2025, la música colombiana volvió a ocupar un lugar central en las tendencias digitales. Con el lanzamiento del Spotify Wrapped 2025, la plataforma reveló que entre los 50 artistas más escuchados del año, Colombia tuvo una presencia protagónica gracias a su fuerza en lo urbano, lo popular y el pop caribeño.