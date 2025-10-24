La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) expresó su preocupación por el proyecto de decreto del Gobierno Nacional que propone aplicar retención en la fuente sobre el impuesto de renta e IVA a todas las transacciones realizadas por medios electrónicos en comercios.

Actualmente, esta retención solo aplica para pagos con tarjetas de crédito o débito, pero el nuevo proyecto extendería el cobro a plataformas como Bre-B, Nequi o Daviplata.

Riesgo de retroceso en la digitalización financiera

Asobancaria advirtió que la medida “olvida que el efectivo no tiene retención de ninguna clase”, lo que podría llevar a que los colombianos sigan prefiriendo usar dinero físico. Según el gremio, esta situación “elevaría la informalidad y terminaría generando un efecto contrario al buscado, ya que los comercios podrían evitar los pagos digitales para no asumir nuevos costos”.

El gremio señaló que la retención del 1,5% a los pagos digitales “va en contravía de todo el trabajo que ha hecho el sistema financiero para reducir el sobreuso del efectivo, aumentar la digitalización e impulsar la inclusión financiera y crediticia”.

Lea: Juez abre nuevo incidente de desacato a Petro por no retractarse de señalamientos contra fiscal Mario Burgos

Impacto en el sistema de pagos inmediatos

Asobancaria también advirtió sobre el impacto que tendría la medida en el nuevo sistema de pagos inmediatos, Bre-B, impulsado por el Banco de la República y las entidades financieras. Según el gremio, este sistema “es la gran apuesta del país para reducir el uso del efectivo”, y una medida como la propuesta “afectaría directamente su adopción y los esfuerzos de interoperabilidad construidos en los últimos años”.

La asociación hizo un llamado al Gobierno para “no perder los avances alcanzados en la última década” en materia de digitalización y formalización económica.

Puede leer: Estas son las ocho veces que Petro ha tenido que rectificar por acusar a personas falsamente

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, también cuestionó la propuesta del Gobierno de aplicar una retención del 1,5 por ciento a las transacciones digitales. Según Mejía, esta medida va en contravía de la inclusión financiera y de los esfuerzos por formalizar la economía, ya que encarecería las operaciones para hogares y pequeños negocios y podría incentivar el regreso al uso del efectivo.

A las críticas se sumó el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien también advirtió que la medida podría desincentivar el uso de medios de pago electrónicos, justo cuando el país intenta fortalecer los sistemas digitales y avanzar hacia una economía más moderna.

Las reacciones se produjeron tras la publicación del proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda, que busca equiparar la retención en la fuente del 1,5 por ciento entre los pagos realizados con tarjetas de crédito o débito y los efectuados a través de medios electrónicos como transferencias, códigos QR y billeteras digitales.

Fuente: Sistema Integrado de Información