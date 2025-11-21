A medida que el año se acerca a su cierre, la curiosidad por lo que traerá el 2026 comienza a crecer con fuerza entre los oyentes y seguidores de la astrología. Y precisamente por eso, en una reciente entrevista en La Mega, el reconocido Profesor Salomón volvió a captar la atención del público al revelar sus predicciones para el nuevo año.

En esta ocasión, el protagonista fue Aries, signo que, según él, está listo para experimentar un verdadero renacer.

Durante la charla en el programa radial, Salomón fue claro: 2026 será un punto de inflexión para los arianos, especialmente después de un año que, como él mismo describió, “vino con más pruebas que certezas”.