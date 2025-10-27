El pasado viernes 24 de octubre, en horas de la mañana, miles de usuarios en todo el país se vieron afectados por la caída total de las aplicaciones Nequi y Bancolombia.

La interrupción dejó sin servicio a los clientes durante varias horas, impidiendo realizar transacciones, giros, pagos o consultas, y generando contratiempos tanto en la jornada laboral como en la actividad comercial

Ante este panorama, Bancolombia reconoció la magnitud del problema y, tras un fin de semana de análisis y planificación, anunció el domingo 26 de octubre nuevas medidas de compensación para todos los usuarios afectados. La iniciativa se enmarca bajo el lema "La confianza se devuelve", buscando reparar los cobros injustificados derivados de la interrupción del servicio. A través de sus redes sociales, la entidad financiera compartió un mensaje directo a sus clientes: "Te escuchamos, entendemos y acompañamos. Si los inconvenientes que tuvimos el 24 de octubre afectaron negativamente el estado de los productos y servicios que tienes con nosotros, vamos a compensarlo. En cada acción que tomamos hay un 'gracias por tu confianza' y nuestro compromiso de hacerlo mejor", escribió.

¿Cómo será el proceso? Según explicaron en un video oficial, las compensaciones se harán de manera automática, sin que los usuarios tengan que solicitarla, y quedarán registradas directamente en la aplicación. "Las compensaciones las haremos de forma automática, durante la próxima semana, sin que nos lo pidas. Las verás como un abono a tu cuenta", se indicó. El banco también detalló tres situaciones específicas que serán contempladas para recibir compensación: Cuotas de manejo o tarifas por servicios no usados: Si un cliente pagó alguna cuota de manejo o tarifa correspondiente a un servicio que no pudo utilizar durante la caída, recibirá el reembolso correspondiente.

Comisiones por canales alternos: Si el usuario tuvo que recurrir a un canal alterno y pagó una comisión, esta también será compensada.

Intereses por pagos atrasados: En caso de que la caída haya impedido el pago de una cuota y se generaron intereses por demora, estos serán eliminados o reembolsados. Con estas medidas, Bancolombia busca no solo reparar los inconvenientes económicos de sus clientes, sino también fortalecer la confianza en sus servicios y mantener la estabilidad de la relación con los usuarios.