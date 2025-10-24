La noche de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 fue un espectáculo lleno de emoción, grandes artistas y momentos inolvidables. Entre los nombres más destacados de la ceremonia estuvieron Bad Bunny y Karol G, pero también hubo espacio para las nuevas promesas de la música urbana. Beéle se convirtió en uno de los artistas más comentados gracias a su cautivadora presentación en vivo junto a Ozuna.

La participación de ambos intérpretes fue recibida con aplausos tanto del público presente como de quienes seguían la transmisión desde casa. En esta edición, Ozuna interpretó en solitario los éxitos 'El Farsante' y 'Dile Que Tú Me Quieres', para luego unirse a Beéle y presentar un sencillo, que sería su nueva colaboración. Aunque el barranquillero no se llevó premios en esta edición de los Billboard, su participación dejó en evidencia la creciente influencia de este barranquillero en la música latina y en el mundo. Lea también: Karol G y Bad Bunny arrasan en los Billboard Latin Music Awards 2025

¿Dónde adquirir boletas para el concio de Beéle? El 2025 también ha sido un año de éxitos en otros escenarios. En los Premios Heat Latin Music Awards, celebrados en Medellín, Colombia, Beéle se convirtió en el máximo ganador de la noche, llevándose cuatro premios, incluyendo Mejor Artista Urbano y Mejor Colaboración por su tema 'La Plena' junto a W Sound y Ovy on the Drums. Este reconocimiento internacional demuestra el impacto que Beéle está logrando en la música latina contemporánea. Pero los sueños no se detienen: Beéle llevará su talento a Bogotá con seis conciertos consecutivos en el Movistar Arena, los días 14, 15, 16, 21, 22 y 27 de noviembre de 2025. En estas fechas, presentará su álbum Borondo, que cuenta con 26 canciones y más de seis temas en el Top 10 de Spotify Colombia, incluyendo éxitos como 'Loco', 'Vagabundo', 'Frente al Mar' y su reciente sencillo 'La Plena'. Le puede interesar: El mensaje oculto que Daddy Yankee dejó en los Billboard 2025: ¿Qué significa? Cada concierto promete una experiencia única, con la energía y conexión que caracterizan al artista, convirtiendo esta gira en la más extensa de un artista en la historia del Movistar Arena de Bogotá. Cabe mencionar que, las entradas se agotaron rápidamente, pero aún hay oportunidades para quienes quieran vivir la experiencia: pueden conseguir boletos a través de Tuboleta, donde encontrarán todos los detalles de fechas y disponibilidad.