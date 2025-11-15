El cantante barranquillero Beéle dio inicio este viernes a una de las apuestas más grandes de su carrera: una residencia de seis conciertos agotados en el Movistar Arena de Bogotá. La primera noche reunió a más de 14.000 asistentes, que vibraron con la apertura oficial de su gira “Frente al mar”, un espectáculo cargado de energía caribeña, puesta en escena tropical y un sonido que consolida el auge del afrobeat en Colombia.

Con un telón verde que cayó entre explosiones de pirotecnia y un escenario cubierto de plantas, Beéle abrió el show con una propuesta visual completamente renovada. Desde el primer momento, el público respondió con gritos, celulares en alto y una expectativa que se mantuvo durante las más de dos horas de concierto.

¿Qué canciones y momentos destacaron durante el show?

El concierto abrió con “No tiene sentido”, encendiendo al público desde el primer segundo con efectos de fuego, bailarines y una puesta en escena cargada de energía. A lo largo de la noche sonaron temas como “Top Diesel”, “Quédate”, “Algo bueno”, además de coreografías masivas que llenaron todo el escenario.

Uno de los instantes más memorables fue cuando Beéle interpretó por primera vez en vivo “Una vez al mes”, una de las canciones más sensibles de su álbum. La emoción aumentó cuando aparecieron sus invitados de la noche: Nanpa Básico, quien lo acompañó en “Hasta aquí llegué”, y Ozuna, que sorprendió al público con una presentación explosiva en la que cantaron juntos una de las canciones de su próximo álbum colaborativo SENDHAL, además de interpretar el éxito global “El Farsante”. El cierre del espectáculo llegó con una tríada de éxitos: “Mi Refe”, “Si te pillara” y “La plena”, que marcaron un final cargado de fiesta, emoción y euforia en su primera noche en el Movistar Arena.

¿Qué representa esta serie de conciertos para la carrera actual de Beéle?

Estas seis fechas agotadas consolidan a Beéle como uno de los artistas colombianos más influyentes del momento. La presentación en Bogotá aparece justo cuando el intérprete atraviesa una etapa dorada, impulsada por su álbum “Borondo”, una producción de 26 canciones que mezcla afrobeat, pop urbano y ritmos caribeños.

El éxito en ventas, el impacto en plataformas digitales y los recientes reconocimientos internacionales han transformado este 2025 en el año más importante de su carrera. Con seis Movistar Arena consecutivos, Beéle se suma a la corta lista de artistas colombianos capaces de llenar el recinto en múltiples fechas.

¿Qué viene para Beéle tras esta primera noche explosiva?

La residencia continuará los días 15, 16, 17, 26 y 27 de noviembre, todas con boletos completamente agotados. El artista ha dejado claro en redes sociales que está refinando cada detalle del show para sorprender en cada función, y que esta serie marcará “un antes y un después” tanto para él como para sus seguidores.

Su equipo confirmó que algunos invitados especiales rotarán entre fechas, lo que podría traer nuevos momentos virales y colaboraciones inesperadas en las próximas presentaciones.

