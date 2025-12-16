Bogotá da inicio a las tradicionales novenas navideñas en el Movistar Arena

La temporada de novenas en Bogotá empieza con un plan muy especial este 16 de diciembre: “Una Novena por Bogotá” llega al Movistar Arena como una celebración que mezcla música, tradición y solidaridad.

Más que un concierto, este evento invita a la ciudadanía a vivir el espíritu de la Navidad ayudando a quienes más lo necesitan, con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Los 50 de Joselito, V de Vinilo y un invitado sorpresa en escena.