Los inventos de todo tipo continúan sorprendiendo al mundo, y esta vez uno proveniente de Japón ha provocado cientos de reacciones en redes sociales y ha generado un intenso debate sobre las razones detrás de su creación. Se trata de un brasier diseñado para evitar "infidelidades".

¿En qué consiste? Esta controvertida creación, aún en fase de prototipo, es un sujetador con cierre biométrico que solo se desbloquea mediante la huella digital de la pareja de quien lo usa. Su creador es el japonés Yūki Aizawa, también conocido como Zawawork. Entre 2024 y 2025 se viralizó un video de este estudiante mostrando el modelo, que incorpora un sensor de huella digital en el broche del brasier. Esto significa que no puede ser removido sin la autorización biométrica de la pareja. Aunque el invento ha dado la vuelta al mundo, es importante aclarar que no está a la venta ni es un producto comercial. Se trata más bien de un producto conceptual con fines virales, según declaraciones del propio autor, quien suele crear dispositivos para mostrar en videos, no para producirlos en serie.

Freepik