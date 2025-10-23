¿Brasier anti-infidelidad? Así funcionaría el polémico invento
Un innovador prototipo japones está generando debate a nivel mundial. ¿Se atrevería a usarlo?
Los inventos de todo tipo continúan sorprendiendo al mundo, y esta vez uno proveniente de Japón ha provocado cientos de reacciones en redes sociales y ha generado un intenso debate sobre las razones detrás de su creación. Se trata de un brasier diseñado para evitar "infidelidades".
¿En qué consiste?
Esta controvertida creación, aún en fase de prototipo, es un sujetador con cierre biométrico que solo se desbloquea mediante la huella digital de la pareja de quien lo usa. Su creador es el japonés Yūki Aizawa, también conocido como Zawawork.
Entre 2024 y 2025 se viralizó un video de este estudiante mostrando el modelo, que incorpora un sensor de huella digital en el broche del brasier. Esto significa que no puede ser removido sin la autorización biométrica de la pareja.
Aunque el invento ha dado la vuelta al mundo, es importante aclarar que no está a la venta ni es un producto comercial. Se trata más bien de un producto conceptual con fines virales, según declaraciones del propio autor, quien suele crear dispositivos para mostrar en videos, no para producirlos en serie.
¿Cómo funciona técnicamente?
El prototipo integra un sensor similar a los que usan los smartphones, un mecanismo electromecánico para liberar el broche, una batería oculta y un sistema electrónico que almacena y verifica la huella autorizada. Aunque el video muestra cómo se desbloquea, no hay información sobre su durabilidad, resistencia al agua o al sudor, ni pruebas de seguridad.
Es importante mencionar que este tipo de inventos plantea riesgos relacionados con la privacidad y la ética en el manejo de datos biométricos; además, existen problemas potenciales de seguridad física si el dispositivo falla o la batería se agota; la fiabilidad puede verse afectada por cambios en la huella debido al desgaste o humedad; y los costos de fabricar electrónica resistente al lavado son elevados.
Varios medios que difundieron el invento han señalado estas preocupaciones. Desde el punto de vista técnico, sí es viable, pero para llegar al mercado necesitaría un diseño más seguro y funcional, certificaciones, sistemas alternativos de desbloqueo como PIN o Bluetooth y protección contra manipulaciones. Por eso, no existen versiones comerciales masivas hasta ahora.
Por el momento, el también llamado brasier anti-infidelidad, sigue siendo solo un prototipo que demuestra que la creatividad está en auge más alto.