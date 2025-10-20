En la mañana de este 20 de octubre, una falla masiva en Amazon Web Services (AWS), la plataforma de servicios en la nube más utilizada del mundo, ha provocado interrupciones en los servicios digitales de múltiples compañías a nivel global.

Entre las afectadas está el banco colombiano Davivienda, cuyos usuarios han reportado desde temprano problemas para ingresar a su app, página web y otros canales digitales.

Davivienda confirmó que la caída no es interna, sino consecuencia directa de la interrupción global en los servicios de AWS, proveedor que soporta parte de su infraestructura tecnológica. ¿Qué pueden hacer los usuarios mientras tanto? Ante la situación, Davivienda recomienda a sus clientes: Realizar operaciones urgentes en oficinas físicas o cajeros automáticos.

Usar canales alternativos como la línea de atención telefónica.

Estar atentos a las redes sociales oficiales del banco para actualizaciones. La caída de AWS no solo afecta a Davivienda. Plataformas de comercio electrónico, servicios de streaming, bancos y otras empresas también están enfrentando interrupciones. Hasta ahora, Amazon no ha dado detalles específicos sobre la causa del fallo, pero equipos técnicos ya trabajan para solucionar el problema y restablecer los servicios afectados.

AFP