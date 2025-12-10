Camp Rock 3: Estreno, elenco y más detalles

Camp Rock 3 llega en 2026 con los Jonas Brothers y una nueva generación de rock stars
¡Camp rock 3 es una realidad! Con los Jonas Brothers de vuelta y una nueva generación de rockeros Disney + revivirá viejos tiempos.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Si creciste cantando “This Is Me” y soñando con el campamento musical de tus sueños, ¡buenas noticias! Disney confirmó oficialmente que Camp Rock 3 será una realidad en 2026. Con el regreso de los Jonas Brothers y un nuevo elenco de talentos, la película promete música y emoción para toda una generación.
