La mañana de este martes estuvo marcada por una de las interrupciones digitales más grandes del año. Miles de usuarios en todo el mundo reportaron la caída simultánea de servicios como ChatGPT, X (antes Twitter), Canva, plataformas de videojuegos, páginas de comercio electrónico y hasta herramientas internas de trabajo.

La razón detrás del apagón digital apunta directamente a Cloudflare, una de las empresas clave en la infraestructura de internet.