Cierres viales por la ciclovía nocturna en Bogotá 2025 y recomendaciones para asistir

Hoy 11 de diciembre Bogotá se llena de luces, música y ruedas: te contamos algunas recomendaciones para que disfrutes la ciclovía nocturna.

Por:

Compartir:
Cierres viales por la ciclovía nocturna en Bogotá 2025 y recomendaciones para asistir

Foto: Freepik

Este 11 de diciembre, Bogotá vivirá una de las actividades recreativas urbanas más destacadas del año: la ciclovía nocturna, considerada la última gran salida deportiva y familiar de la temporada navideña. 

Organizado por el IDRD, el evento abrirá más de 95 kilómetros de vías exclusivamente para ciclistas, patinadores y peatones, promoviendo la actividad física y la convivencia.

La ciclovía nocturna representa también un reto para la movilidad urbana, debido a los cierres temporales de vías principales y desvíos en sectores clave de la ciudad. 

La jornada iniciará a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta la medianoche, invitando a ciudadanos y visitantes a redescubrir Bogotá desde las ruedas o a pie, en un ambiente seguro.

Cierres viales y vías habilitadas

Para garantizar el correcto desarrollo del evento, varias arterias importantes quedarán cerradas al tráfico vehicular. Según la Alcaldía de Bogotá, los tramos habilitados para bicicletas y peatones incluyen:

  • Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170
  • Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá
  • Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá
  • Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15
  • Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96
  • Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá
  • Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127
  • Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur
  • Carrera 9 entre calle 116 y calle 170
  • Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116
  • Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Estos cierres forman parte de la estrategia de recreación y movilidad promovida por el distrito. Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación y consultar rutas alternas para evitar congestiones.

Freepik

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappIcono Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

ciclovía de Bogotáciclovía nocturnaFin de añoViral