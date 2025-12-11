Cierres viales por la ciclovía nocturna en Bogotá 2025 y recomendaciones para asistir

Este 11 de diciembre, Bogotá vivirá una de las actividades recreativas urbanas más destacadas del año: la ciclovía nocturna, considerada la última gran salida deportiva y familiar de la temporada navideña.

Organizado por el IDRD, el evento abrirá más de 95 kilómetros de vías exclusivamente para ciclistas, patinadores y peatones, promoviendo la actividad física y la convivencia.

La ciclovía nocturna representa también un reto para la movilidad urbana, debido a los cierres temporales de vías principales y desvíos en sectores clave de la ciudad.

La jornada iniciará a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta la medianoche, invitando a ciudadanos y visitantes a redescubrir Bogotá desde las ruedas o a pie, en un ambiente seguro.

Cierres viales y vías habilitadas

Para garantizar el correcto desarrollo del evento, varias arterias importantes quedarán cerradas al tráfico vehicular. Según la Alcaldía de Bogotá, los tramos habilitados para bicicletas y peatones incluyen:

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

entre carrera 24 y calle 170 Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

entre carrera 9 y avenida Boyacá Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

entre carrera 7 y avenida Boyacá Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

entre carrera 7 y carrera 15 Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96

entre carrera 7 y carrera 96 Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá

entre carrera 50 y avenida Boyacá Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

entre calle 116 y calle 127 Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur

entre avenida de las Américas y autopista Sur Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

entre calle 116 y calle 170 Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116

entre calle 22 sur y calle 116 Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Estos cierres forman parte de la estrategia de recreación y movilidad promovida por el distrito. Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación y consultar rutas alternas para evitar congestiones.