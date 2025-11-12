Claudia Bahamón recibió una importante condecoración en el Congreso: ¿Por qué?
La presentadora de MasterChef suma un nuevo reconocimiento a su carrera, y sus compañeros del programa no dudaron en celebrarlo con ella.
Foto: Colprensa
La carismática presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón, sigue siendo tema de conversación, y esta vez no por su rol frente a las cámaras, sino por el nuevo reconocimiento que se suma a su larga lista de logros.
Durante años, Claudia se ha destacado no solo como una figura sólida en la televisión colombiana, sino también como una defensora apasionada del medio ambiente.
