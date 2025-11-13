Colombianos en los Latin Grammy 2025: Conozca la lista completa de nominados
Conozca quiénes son los colombianos nominados, en qué categorías compiten y por qué se han ganado un lugar como favoritos en esta edición.
La música latina se prepara para una de sus noches más esperadas: la edición 26 de los Latin Grammy. Este jueves 13 de noviembre, Las Vegas será testigo del talento, la creatividad y la pasión de los artistas iberoamericanos, cuando el Mandalay Bay South Convention Center abra sus puertas para una gala que promete emociones, sorpresas y, sobre todo, buena música.
