La música latina se prepara para una de sus noches más esperadas: la edición 26 de los Latin Grammy. Este jueves 13 de noviembre, Las Vegas será testigo del talento, la creatividad y la pasión de los artistas iberoamericanos, cuando el Mandalay Bay South Convention Center abra sus puertas para una gala que promete emociones, sorpresas y, sobre todo, buena música.