Colombianos podrán ganar más de $9 millones trabajando en Canadá: ¡Le contamos cómo!
Gracias a una alianza con el SENA, una empresa canadiense abrió convocatoria para vincular trabajadores colombianos a su equipo.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
Cada día, cientos de colombianos buscan nuevas formas de generar ingresos, muchas veces enfrentando la falta de oportunidades laborales dentro del país. Ante esta realidad, no son pocos los que deciden mirar hacia el exterior en busca de alternativas que les permitan mejorar su calidad de vida y cumplir sus metas económicas.
Colprensa
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp