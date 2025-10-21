¿Cómo funciona la nueva función de WhatsApp para resumir mensajes con IA?
Estos son los pasos para activar la nueva herramienta de WhatsApp que permite resumir mensajes no leídos. ¿En qué países está disponible?
Por:RCN Radio
Foto: AFP
La popular aplicación WhatsApp continúa revolucionando el mundo de la mensajería instantánea con constantes actualizaciones que buscan optimizar la experiencia del usuario.
En esta ocasión, la plataforma ha dado un paso importante al integrar funcionalidades basadas en inteligencia artificial (IA), adaptándose a las demandas de la era digital y facilitando la gestión de conversaciones extensas.
Una de las novedades más recientes es la función denominada 'Resúmenes de mensajes', desarrollada por Meta AI. Esta herramienta permite obtener resúmenes rápidos de los mensajes no leídos en un chat, evitando que el usuario tenga que revisar uno por uno cada mensaje. De esta manera, se facilita la lectura y el entendimiento de conversaciones largas, agilizando el proceso de ponerse al día con la información relevante.
El funcionamiento de esta función es bastante sencillo y eficiente. Cuando un usuario recibe múltiples mensajes sin leer en una conversación, aparecerá un botón azul que indica la posibilidad de generar un resumen mediante inteligencia artificial.
Al presionar este botón, Meta AI procesa de manera automática los mensajes no leídos y presenta un resumen claro, destacando los puntos más importantes de la conversación.
Esto permite ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que no es necesario desplazarse por toda la conversación para entender el contexto.
Un aspecto fundamental de esta herramienta es que el procesamiento de los mensajes se realiza de forma completamente privada. Ni WhatsApp, ni Meta, ni ningún tercero tienen acceso al contenido de los mensajes que son analizados por la IA para generar el resumen.
AFP
¿Cómo habilitar la opción?
Para quienes deseen activar esta función, el proceso es sencillo. Deben ingresar a Configuración > Chats > Procesamiento Privado y habilitar las herramientas de IA según sus preferencias.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta opción no estará disponible en los chats donde se haya activado la función de “Privacidad Avanzada del Chat”, que limita el uso de inteligencia artificial en esas conversaciones específicas.
Actualmente, la función “Resúmenes de mensajes” está disponible en Estados Unidos y solo en idioma inglés. No obstante, se espera que a lo largo del año esta herramienta se expanda a otros idiomas y países, beneficiando a millones de usuarios alrededor del mundo.