La popular aplicación WhatsApp continúa revolucionando el mundo de la mensajería instantánea con constantes actualizaciones que buscan optimizar la experiencia del usuario.

En esta ocasión, la plataforma ha dado un paso importante al integrar funcionalidades basadas en inteligencia artificial (IA), adaptándose a las demandas de la era digital y facilitando la gestión de conversaciones extensas.

Una de las novedades más recientes es la función denominada 'Resúmenes de mensajes', desarrollada por Meta AI. Esta herramienta permite obtener resúmenes rápidos de los mensajes no leídos en un chat, evitando que el usuario tenga que revisar uno por uno cada mensaje. De esta manera, se facilita la lectura y el entendimiento de conversaciones largas, agilizando el proceso de ponerse al día con la información relevante. El funcionamiento de esta función es bastante sencillo y eficiente. Cuando un usuario recibe múltiples mensajes sin leer en una conversación, aparecerá un botón azul que indica la posibilidad de generar un resumen mediante inteligencia artificial. Al presionar este botón, Meta AI procesa de manera automática los mensajes no leídos y presenta un resumen claro, destacando los puntos más importantes de la conversación. Lea también: ¿Fin del mundo? Lluvia de sapos en Brasil genera revuelo Esto permite ahorrar tiempo y esfuerzo, ya que no es necesario desplazarse por toda la conversación para entender el contexto. Un aspecto fundamental de esta herramienta es que el procesamiento de los mensajes se realiza de forma completamente privada. Ni WhatsApp, ni Meta, ni ningún tercero tienen acceso al contenido de los mensajes que son analizados por la IA para generar el resumen.

AFP