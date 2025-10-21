RCN Radio regresa con una apuesta renovada para mejorar la experiencia de todos sus oyentes. Ahora, presenta una nueva aplicación que va mucho más allá de ser solo una app, se convierte en una plataforma digital completa y muy fácil de usar, que reúne la mejor oferta radial del país.

Esta nueva plataforma no solo agrupa las emisoras más importantes a nivel nacional, sino que además ofrece podcasts exclusivos, señales en vivo por video, y contenido especial para que vivas una experiencia mucho más personalizada, moderna y accesible. Además podrás encontrar noticias, música, deportes y entretenimiento en vivo, para que los disfrutes cuando quieras y desde donde quieras. Con solo un clic, tu celular, tablet, computadora o incluso el sistema de audio de tu vehículo, se convierte en tu emisora personalizada. Puedes escuchar lo que quieras, cuando quieras, con la mejor calidad y optimizado para que disfrutes la radio de la manera más cómoda. Lea también: ¿Cómo funciona la nueva función de WhatsApp para resumir mensajes con IA? ¿Cómo descargar la nueva app de RCN Radio? Para acceder a este nuevo aplicativo es muy sencillo. Solo tienes que ir a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo: App Store para iPhone o Google Play para Android. Busca la app con el nombre ‘RCN Radio’, descárgala y listo. Una vez dentro, elige tu emisora favorita: La Mega, El Sol, La FM, La FM Plus, Radio Uno o Antena 2. Así de rápido y fácil estarás conectado con toda la programación.

RCN Radio