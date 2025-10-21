¿Cómo instalar la nueva app de RCN Radio? Te contamos
Así podrás mantenerte actualizado con todas las noticias y emisoras de RCN Radio. ¡Conoce el paso a paso para descargar la nueva app!
Por:RCN Radio
Foto: RCN Radio
RCN Radio regresa con una apuesta renovada para mejorar la experiencia de todos sus oyentes. Ahora, presenta una nueva aplicación que va mucho más allá de ser solo una app, se convierte en una plataforma digital completa y muy fácil de usar, que reúne la mejor oferta radial del país.
Esta nueva plataforma no solo agrupa las emisoras más importantes a nivel nacional, sino que además ofrece podcasts exclusivos, señales en vivo por video, y contenido especial para que vivas una experiencia mucho más personalizada, moderna y accesible. Además podrás encontrar noticias, música, deportes y entretenimiento en vivo, para que los disfrutes cuando quieras y desde donde quieras.
Con solo un clic, tu celular, tablet, computadora o incluso el sistema de audio de tu vehículo, se convierte en tu emisora personalizada. Puedes escuchar lo que quieras, cuando quieras, con la mejor calidad y optimizado para que disfrutes la radio de la manera más cómoda.
¿Cómo descargar la nueva app de RCN Radio?
Para acceder a este nuevo aplicativo es muy sencillo. Solo tienes que ir a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo: App Store para iPhone o Google Play para Android. Busca la app con el nombre ‘RCN Radio’, descárgala y listo.
Una vez dentro, elige tu emisora favorita: La Mega, El Sol, La FM, La FM Plus, Radio Uno o Antena 2. Así de rápido y fácil estarás conectado con toda la programación.
RCN Radio
¿Qué más encontrarás en la nueva app?
Con la nueva plataforma tendrás acceso a todas las emisoras de RCN Radio a nivel nacional: música, noticias, deportes y entretenimiento, todo en un solo lugar. Asimismo, podrás escuchar podcasts exclusivos de tus programas favoritos cuando quieras y donde quieras. Pero eso no es todo.
La app también ofrece señales en vivo por video, con transmisiones de conciertos, eventos especiales y programas que llevan la experiencia radial a otro nivel, sumando lo visual para que disfrutes más. Está diseñada para todo tipo de oyentes, desde los que prefieren lo tradicional hasta los más digitales.
Los periodistas, locutores y analistas más confiables de RCN están contigo a cualquier hora, ofreciéndote contenido VIP como entrevistas exclusivas, conciertos, eventos detrás de cámaras y mucho más. De hecho, la app te trae lo último en música, tendencias y programas especiales que solo encontrarás aquí.
¡No esperes más y súmate a la nueva era de la radio con la app de RCN Radio! Lleva tu emisora favorita siempre contigo, con acceso a más de 100 estaciones de todo el país, en vivo y sin costo.
La aplicación ya está disponible para descarga en App Store y Google Play, y pronto llegará a Apple CarPlay y Android Auto, para que disfrutes la mejor radio incluso mientras conduces. Finalmente, RCN Radio invita a sus usuarios a calificar la app y compartir su experiencia, porque su compromiso es seguir mejorando y ofrecerte siempre lo mejor.
