¿Cómo luce hoy Thylane-Lena: 'la niña más bella del mundo'?
La empresaria y modelo francesa Thylane Léna-Rose Blondeau sigue sorprendiendo al mundo con su auténtica belleza. ¡Así se ve a sus 24 años!
Hace algunos años, la joven promesa del modelaje, Thylane Léna-Rose Blondeau, se convirtió en el centro de atención y fue catalogada como: la niña más hermosa del mundo. Su angelical rostro, con unos ojos azules y un cabello rubio natural, impactaron al mundo.
Desde muy corta edad comenzó a moverse el mundo del entretenimiento y pronto impresionó a agencias que querían convertirla en la figura del momento. Aunque fue descubierta por el diseñador francés Jean Paul Gaultier en los Campos Elíseos, su verdadera consagración llegó cuando apareció en la portada de Vogue Enfants, ganándose para siempre el apodo de 'la niña más bella del mundo'.
Muchos se preguntan qué fue de su vida y si sigue siendo tan hermosa como cuando era pequeña. Y la respuesta para muchos es sí: ahora, con 24 años, sigue robándose las miradas. Claro, ha cambiado un poco, pero ese rostro que la hizo famosa sigue intacto.
Ahora, más moderna y con un tono de cabello castaño, su imagen irradia sofisticación. Su rostro está más marcado y esos ojos azul verdosos siguen cautivando al mundo, convirtiéndola en un referente de la moda.
¿Qué tanto ha cambiado la francesa?
Así lo muestra en sus redes sociales, donde acumula al menos seis millones de seguidores. Rose Blondeau comparte fotografías, invitaciones exclusivas, como a la Semana de la Moda en París, icónicos desfiles y eventos de Dior.
Sigue colaborando con marcas de belleza y medios reconocidos como Vogue. Y bueno, la última vez se le vio completamente rubia fue en 2022; ya para 2024 experimentó con mechones oscuros y ahora luce su cabellera totalmente castaña.
Además, en sus redes, para el mes de mayo, publicó un video que cautivó y recordó al público por qué se ganó ese título. Agradecida por haber formado parte de la icónica pasarela de Jean Paul, mostró cómo se preparaba en el set, con una sonrisa gigante, la misma chispa de aquella niña que tanto dio de qué hablar.
Lo cierto es que la modelo francesa sigue robándose suspiros de todos sus seguidores, y muchos resaltan la belleza de esta mujer que se ha convertido en un referente.
