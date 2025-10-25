Hace algunos años, la joven promesa del modelaje, Thylane Léna-Rose Blondeau, se convirtió en el centro de atención y fue catalogada como: la niña más hermosa del mundo. Su angelical rostro, con unos ojos azules y un cabello rubio natural, impactaron al mundo.

Desde muy corta edad comenzó a moverse el mundo del entretenimiento y pronto impresionó a agencias que querían convertirla en la figura del momento. Aunque fue descubierta por el diseñador francés Jean Paul Gaultier en los Campos Elíseos, su verdadera consagración llegó cuando apareció en la portada de Vogue Enfants, ganándose para siempre el apodo de 'la niña más bella del mundo'. Muchos se preguntan qué fue de su vida y si sigue siendo tan hermosa como cuando era pequeña. Y la respuesta para muchos es sí: ahora, con 24 años, sigue robándose las miradas. Claro, ha cambiado un poco, pero ese rostro que la hizo famosa sigue intacto. Ahora, más moderna y con un tono de cabello castaño, su imagen irradia sofisticación. Su rostro está más marcado y esos ojos azul verdosos siguen cautivando al mundo, convirtiéndola en un referente de la moda.