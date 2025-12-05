¿Cómo quedó el grupo de Colombia en el mundial 2026? En estas ciudades jugará

Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026: enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje en ciudades de México y EE.UU.

Por:

Compartir:
¿Cómo quedo el grupo de Colombia en el mundial 2026?

Foto: AFP

Ya se conoce el rumbo de la Selección Colombia en el mundial de fútbol 2026. En el sorteo realizado este 5 de diciembre, “La Tricolor” tuvo la suerte de quedar en el Grupo K, junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y un vencedor del repechaje intercontinental que se conocerá en marzo de 2026.

Este anuncio fue de gran expectativa entre los hinchas pues en esta oportunidad, Colombia puede brillar y avanzar con paso firme. 

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappIcono Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

fútbolMundialColombiaJames RodíguezCristiano Ronado