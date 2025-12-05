Ya se conoce el rumbo de la Selección Colombia en el mundial de fútbol 2026. En el sorteo realizado este 5 de diciembre, “La Tricolor” tuvo la suerte de quedar en el Grupo K, junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y un vencedor del repechaje intercontinental que se conocerá en marzo de 2026.

Este anuncio fue de gran expectativa entre los hinchas pues en esta oportunidad, Colombia puede brillar y avanzar con paso firme.