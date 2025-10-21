¡Como toda una Bichota! Karol G conquista la portada de Vogue México y Latinoamérica
La artista paisa, Karol G deslumbra con alta costura de Valentino, luciendo boina, botas, saco y short que reinventan su estilo.
Foto: AFP
Colombia vuelve a brillar en los reflectores del mundo. Karol G, 'la Bichota' que nos ha hecho bailar y cantar con sus éxitos, acaba de conquistar otro gran logro al protagonizar la portada de la edición de noviembre de Vogue México y Latinoamérica.
Pero esta portada es mucho más que una foto, es el símbolo de una nueva etapa en su carrera, donde la música, la moda y su identidad latina se unen para revelar a una Karol G más madura, elegante y auténtica que nunca.
La sesión fotográfica estuvo a cargo del reconocido fotógrafoNorman Jean Roy, y en ella la colombiana aparece con un estilo retro y lleno de glamur, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verla.
La paisa se dejó llevar por la alta costura, vistiendo prendas de marcas como Valentino, que le dan un toque sofisticado, desde la boina hasta las botas, pasando por el saco y el short. Todo esto refleja una Karol G que está lista para mostrar nuevas facetas, dejando claro que es mucho más que una estrella del reguetón.
“Para este cover fui ella… una versión de mi que vive en otro tiempo”, se lee en su post de Instagram.
En la entrevista que acompaña la portada, Karol G comparte detalles sobre su nuevo álbum Tropicoqueta, el cual describe como “el mejor álbum de su carrera”. Este disco es una mezcla fresca y auténtica de ritmos latinoamericanos, desde la cumbia villera hasta la ranchera, el vallenato, la bachata y la salsa, todos interpretados con instrumentos en vivo para darle ese toque único.
La artista que debutó en el Victoria's Secret Fashion Show 2025, quiere que su música conecte con distintas generaciones: que una mamá, una hija y hasta una abuela puedan sentirse identificadas con sus canciones.
Los éxitos de 'La Bichota'
Pero más allá de la música, Karol también habla con mucha claridad sobre su carrera y sus metas. “Más que ser una artista de tendencia, tengo muy claro que quiero ser una artista de trascendencia”, dice ella. En otras palabras, no quiere solo un hit viral que dure una semana; quiere dejar un legado que se sienta dentro de 20 años, y para eso está trabajando muy duro.
Otro punto interesante que menciona es su postura frente a cantar en inglés. Para Karol G, es importante que si decide hacerlo, debe sonar siempre a ella misma, con su estilo y su acento, porque para ella la autenticidad es clave.
Además, la intérprete habla de sus raíces y de lo que significa para ella la palabra “Tropicoqueta”, que es como su “verano interno”, su alegría, su fuerza y su amor por sus raíces latinas y caribeñas.
Lo cierto es que en esta portada en Vogue México y Latinoamérica, Karol G, está demostrando que no solo es la Bichota del reguetón, sino una mujer que está construyendo un legado sólido en la música y en la cultura latina, y que tiene mucho más para dar.
