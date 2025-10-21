Colombia vuelve a brillar en los reflectores del mundo. Karol G, 'la Bichota' que nos ha hecho bailar y cantar con sus éxitos, acaba de conquistar otro gran logro al protagonizar la portada de la edición de noviembre de Vogue México y Latinoamérica.

Pero esta portada es mucho más que una foto, es el símbolo de una nueva etapa en su carrera, donde la música, la moda y su identidad latina se unen para revelar a una Karol G más madura, elegante y auténtica que nunca.

La sesión fotográfica estuvo a cargo del reconocido fotógrafoNorman Jean Roy, y en ella la colombiana aparece con un estilo retro y lleno de glamur, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verla. La paisa se dejó llevar por la alta costura, vistiendo prendas de marcas como Valentino, que le dan un toque sofisticado, desde la boina hasta las botas, pasando por el saco y el short. Todo esto refleja una Karol G que está lista para mostrar nuevas facetas, dejando claro que es mucho más que una estrella del reguetón. "Para este cover fui ella… una versión de mi que vive en otro tiempo", se lee en su post de Instagram. Lea también: Karol G y Valentina Castro se roban el show en Victoria's Secret 2025 En la entrevista que acompaña la portada, Karol G comparte detalles sobre su nuevo álbum Tropicoqueta, el cual describe como "el mejor álbum de su carrera". Este disco es una mezcla fresca y auténtica de ritmos latinoamericanos, desde la cumbia villera hasta la ranchera, el vallenato, la bachata y la salsa, todos interpretados con instrumentos en vivo para darle ese toque único. La artista que debutó en el Victoria's Secret Fashion Show 2025, quiere que su música conecte con distintas generaciones: que una mamá, una hija y hasta una abuela puedan sentirse identificadas con sus canciones.