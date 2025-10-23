El mundo está lleno de paisajes armoniosos y espectaculares, y cuando hablamos de ellos, uno de los que más llama la atención es Venecia, Italia, conocida como 'la ciudad bajo el agua'. Sin embargo, en Colombia también existe un lugar con características similares, poco conocido pero igualmente fascinante, se trata de la Nueva Venecia, ubicada en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el departamento de Magdalena.

Este pequeño poblado, con cerca de 3,000 habitantes distribuidos en alrededor de 540 viviendas según la Armada Nacional, basa su economía principalmente en la pesca y la piscicultura. Estas actividades económicas han promovido la participación activa de las mujeres en la comunidad, un aspecto clave para el desarrollo local. Al igual que en la Venecia italiana, Nueva Venecia está atravesada por grandes canales de agua, lo que obliga a sus habitantes a desplazarse en lanchas para moverse de un lugar a otro. Esta forma de vida acuática se ha convertido en una costumbre para sus habitantes, quienes han aprendido a adaptarse y movilizarse con facilidad por sus vías fluviales.

La historia del emblemático pueblo anfibio Fundada en 1847, Nueva Venecia ha superado grandes desafíos, incluido un ataque paramilitar en 2000 que dejó 37 víctimas. A pesar de esto, la comunidad ha mostrado resiliencia, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y unión, con actos conmemorativos anuales en memoria de las víctimas. Además, el pueblo anfibio enfrenta grandes dificultades debido a la falta de servicios básicos, como alcantarillado y electricidad. Sin embargo, su comunidad ha buscado reinventarse, construyendo sus propias infraestructuras, escuelas y hasta panaderías para satisfacer sus necesidades. Uno de los mayores retos ambientales que enfrenta es la invasión de la planta acuática Hydrilla verticillata, una especie exótica que ha colonizado rápidamente las vías fluviales. Esta planta obstruye los canales, afecta la pesca local y altera el ecosistema al consumir oxígeno y densificar el agua. Esto genera un desplazamiento de la fauna nativa y aumenta el riesgo de enfermedades como el dengue, debido al estancamiento del agua. Aunque aislada geográficamente, Nueva Venecia atrae la atención de turistas y medios de todo el mundo por su estilo de vida único. No obstante, ese mismo aislamiento dificulta el acceso a apoyo institucional, especialmente en emergencias y para enfrentar los desafíos ambientales que afectan a la comunidad.