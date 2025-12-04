Wrapped YouTube 2025: ¿Cómo ver tu resumen del año?

¿Cómo ver el YouTube Recap 2025?
YouTube estrenó su Recap 2025: ya puedes ver tus videos, canciones y canales favoritos del año con un resumen personalizado.
Por:RCN Radio
Foto: Freepick
El fin de año trae consigo nuevas formas de mirar el 2025 y esta vez es YouTube Recap quien toma la delantera. La plataforma lanzó recientemente su versión 2025 del famoso “recapitulación anual”, que resume los videos, canciones, canales y hábitos de consumo de cada usuario durante el año. Ahora, además de música, el resumen cubre todo tipo de contenido: desde videos virales y tutoriales, hasta directos, podcasts y creadores favoritos.
¿Quieres saber qué artistas te marcaron, qué canciones escuchaste al máximo o qué tipo de “personalidad digital” cultivaste en 2025? Este Recap promete más que nostalgia: una radiografía de tu año en la plataforma.
