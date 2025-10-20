¿Cómo votar por su aspirante favorito de La Casa de los famosos Colombia 2026?
Conozca a los aspirantes que llegarán para revolucionar la casa y prepárese para decidir quién será el favorito que conquistará a Colombia.
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
Uno de los realities más esperados por los colombianos regresa en su tercera temporada. La Casa de los Famosos Colombia 2026 se prepara para abrir sus puertas, y esta vez, la audiencia tendrá un papel fundamental: usted podrá elegir a ocho de los nuevos participantes que ingresarán a la casa más famosa del país.
Desde este lunes 20 de octubre, y durante ocho semanas consecutivas, se habilitarán votaciones semanales en las que seis aspirantes competirán por un lugar en el programa. Cada semana, un nuevo grupo de personalidades reconocidas en redes sociales, la música, el arte y el entretenimiento buscará el respaldo del público colombiano.
Las votaciones estarán abiertas desde los lunes a las 7:00 a.m. hasta los domingos a las 8:00 a.m. El aspirante más votado será anunciado cada domingo a las 7:00 p.m. en la emisión de Noticias RCN. Usted puede participar ingresando al sitio oficial: www.lacasadelosfamososcolombia.com, donde podrá votar por su favorito una vez cada cuatro horas.
Estos son los seis aspirantes del primer grupo:
Esta nueva edición promete traer talentos digitales que darán mucho de qué hablar. Le contamos quiénes buscan ser parte de esta temporada:
- Nicolás Arrieta – Creador de contenido reconocido por su estilo crítico e irreverente. Considera su participación como un experimento social, donde mezcla humor, análisis y provocación para cuestionar lo establecido.
Canal RCN
- Juanchi Brodie (Juan Andrés Robles) – Influencer conocido por su mensaje positivo y enfoque tranquilo. Se define como una persona neutral, justa y pacífica, interesada en promover la armonía dentro de la casa.
Canal RCN
- Juandi Duque – Creador de contenido que busca transmitir alegría, humor y buena energía. Da prioridad al respeto y la convivencia sana, evitando situaciones que generen conflictos o incomodidad.
Canal RCN
- Juan Diego Becerra – Apasionado por los deportes extremos y los desafíos. Se presenta como una persona decidida, que ve en esta experiencia una oportunidad de superación personal.
Canal RCN
- Javier Gómez (‘El Javi’) – DJ y bailarín profesional. Es una figura cercana y energética, que se caracteriza por su autenticidad. Valora la empatía, pero reacciona con firmeza ante el irrespeto.
Canal RCN
- Carlos Grande – Actor y creador de contenido. Se describe como reflexivo y analítico. Llega a la casa con el objetivo de enfrentar sus límites emocionales y explorar su capacidad de adaptación.
Canal RCN