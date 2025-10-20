Uno de los realities más esperados por los colombianos regresa en su tercera temporada. La Casa de los Famosos Colombia 2026 se prepara para abrir sus puertas, y esta vez, la audiencia tendrá un papel fundamental: usted podrá elegir a ocho de los nuevos participantes que ingresarán a la casa más famosa del país.

Desde este lunes 20 de octubre, y durante ocho semanas consecutivas, se habilitarán votaciones semanales en las que seis aspirantes competirán por un lugar en el programa. Cada semana, un nuevo grupo de personalidades reconocidas en redes sociales, la música, el arte y el entretenimiento buscará el respaldo del público colombiano.

Las votaciones estarán abiertas desde los lunes a las 7:00 a.m. hasta los domingos a las 8:00 a.m. El aspirante más votado será anunciado cada domingo a las 7:00 p.m. en la emisión de Noticias RCN. Usted puede participar ingresando al sitio oficial: www.lacasadelosfamososcolombia.com, donde podrá votar por su favorito una vez cada cuatro horas.

