Cuando hablamos del amor de la juventud o el "crush" de muchas, inevitablemente se viene a la mente el nombre de Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma. Un artista que, con su carisma, talento y dedicación, ha sabido ganarse el respeto y cariño de millones de fanáticos alrededor del mundo.

Su carrera lo ha llevado a consolidar su nombre en la escena internacional, representando con orgullo la bandera tricolor y llevando la música urbana colombiana a otro nivel.

Si bien hoy Maluma atraviesa una de las etapas más plenas y felices de su vida junto a su pareja y madre de sus hijos, Susana Gómez, el cantante recientemente abrió su corazón y compartió detalles inéditos de su pasado sentimental y su vida en la industria musical. En una entrevista en el pódcast Nude Project, el intérprete de 'Addicted' habló sin filtros sobre los excesos, los amores fugaces y los aprendizajes que marcaron su juventud. “Quiero salir con una gata nueva hoy, quiero conocer otra y justo había salido con otra el día anterior... a mí se me salía de las manos”, confesó el artista, dejando claro que nunca antes había revelado ese aspecto de su vida. Reconoció además que era una persona muy enamoradiza y que, durante un tiempo, se enamoró de varias mujeres a la vez.

Cargando...

Así conoció a Susana, la mamá de su hija Maluma también recordó cómo solía vivir el 'Día de San Valentín', fecha que aprovechaba para demostrar afecto a más de una persona a la vez. “Era San Valentín y yo mandaba ramo de flores pa’ acá, pa’ allá y pa’ allá. Esperaba la llamada de cada una, feliz. Les decía: ‘Te las mandé con mucho amor porque te extraño’, de verdad lo sentía”, añadió entre risas, confesando que le daba felicidad recibir llamadas de todas contando cómo habían recibido el regalo. Sin embargo, el paso del tiempo y las experiencias lo llevaron a comprender que el amor verdadero no se construye a partir de múltiples conquistas, sino de una conexión real con una sola persona. “Luego entendí que podía encontrar eso en una sola persona”, reveló, refiriéndose a Susana Gómez, la arquitecta colombiana que conquistó su corazón y con quien actualmente comparte su vida. Maluma y Susana se conocieron hace varios años, aunque su historia amorosa comenzó oficialmente hacia finales de 2020. Su relación, discreta y alejada del ruido mediático, ha sido una muestra de madurez y estabilidad para el artista. Cuatro años después, en marzo de 2024, dieron la bienvenida a su primogénita Paris, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida del cantante. El artista, que hoy combina su faceta profesional con su rol como padre y pareja, no dudó en reflexionar sobre el significado del amor y la soledad. “No entendía que la soledad y lo bueno de una relación, podía encontrarlo en una sola mujer”, concluyó, dejando claro que su visión sobre las relaciones cambió por completo desde que Susana y su hija llegaron a su vida. Hoy, el “Papi Juancho” vive su mejor momento, disfrutando del amor en familia y de una etapa donde la plenitud personal y emocional son sus verdaderas prioridades.