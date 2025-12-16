Beéle no para de hacer historia. El fenómeno barranquillero, que en tiempo récord se convirtió en uno de los artistas más influyentes de la nueva generación urbana en Colombia, llevará su música a todos los hogares del país tras arrasar con seis fechas consecutivas en el Movistar Arena de Bogotá.

Un logro que lo consolida como uno de los pocos artistas colombianos capaces de sostener una residencia de este nivel y que ahora suma un nuevo capítulo: la séptima fecha, programada para este miércoles 17 de diciembre, será transmitida en vivo por las plataformas de RCN Radio, la App de Canal RCN y Canal RCN, a partir de las 9:30 p. m.

La noticia ha despertado expectativa entre miles de seguidores que no lograron asistir al recinto, pero que ahora podrán vivir el concierto desde cualquier lugar del país. No se trata de una transmisión cualquiera.

Es la posibilidad de ver, en tiempo real, el espectáculo que convirtió a Beéle en el artista colombiano más taquillero del momento en este formato, con un show renovado, cargado de emoción, sorpresas e invitados especiales que ya han marcado varias de estas noches históricas en Bogotá.

Lea también: ¿Cuál es el artista más buscado en Spotify en diciembre 2025? ¡Ojo! No es Pastor López

Con apenas 23 años, Beéle ha logrado lo que muchos tardan décadas en alcanzar. Canciones como ‘Loco’, ‘Mi Refe’, ‘Borondo’, ‘Quédate’, ‘Anhélame’ y ‘La Plena – W Sound 05’ se han convertido en verdaderos himnos que el público canta a pulmón.

La transmisión del 17 de diciembre llega, además, como una de las últimas fechas antes del cierre de esta exitosa etapa en Bogotá.

Tras el éxito arrollador de las primeras seis funciones, el anuncio de nuevas fechas, la séptima y la octava, confirmó que el fenómeno Beéle está lejos de agotarse.

Detrás de este despliegue está la alianza entre Megalive, una marca de RCN, y Páramo Presenta, una unión que ha elevado el estándar del entretenimiento en vivo en Colombia y que ha permitido llevar este espectáculo a un nivel de producción pocas veces visto.