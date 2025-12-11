Concierto de J Balvin en Bogotá 2025: expectativa tras su presentación en Medellín

El regreso de J Balvin a Bogotá ha desatado una ola de expectativas entre los fanáticos, no solo por el mega concierto que ofrecerá este 13 de diciembre en el Estadio El Campín, sino por el misterioso invitado sorpresa que el artista ha prometido revelar durante el show.

En redes sociales, miles de usuarios especulan sobre quién podría acompañarlo, asegurando que Balvin traerá a alguien “más grande que 50 Cent”, luego de la polémica que vivió en el Estéreo Picnic años atrás.

“En Bogotá va a pasar lo mismo que pasó en Medellín”

El concierto llega después del exitoso espectáculo que el paisa ofreció en Medellín, donde invitó a figuras como Maluma, Justin Quiles, Reykon, Golpe a Golpe y Lenny Tavárez, encendiendo el estadio y dejando la vara altísima para su presentación en la capital.

Por eso, muchos seguidores aseguran que “lo de Medellín fue apenas un calentamiento”, y que en Bogotá podrían aparecer incluso más artistas:

“Balvin siempre sorprende, esta vez fijo supera lo del Estéreo Picnic”

“Si en Medellín llevó medio género, en Bogotá trae al que todos están esperando”