Tras 19 años de su última presentación en los escenarios de Cali, la artista barranquillera Shakira arribó a la capital vallecaucana en el marco de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

A las 8:50 de la noche de este viernes 24 de octubre aterrizó en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón el avión que transportaba a una de las principales exponentes latinas del género pop, junto a ella se encontraban sus dos hijos Milán y Sasha.

"No saben lo feliz que estoy de poder estar aquí, traer a mis hijos y mostrarles esta ciudad tan querida para mí por su gente y su cultura", fueron las primeras palabras de Shakira tras descender del aeronave.

Visiblemente emocionada dedicó varios minutos, en medio de la lluvia, para atender a los periodistas que aguardaban su llegada a Cali. "Espero comerme un chontaduro con miel y sal, eso es lo primero que haré apenas llegue al hotel", confesó la artista oriunda de Barranquilla.

Indicó que estar junto a sus hijos y compartir este momento tan especial como lo son sus conciertos en Colombia es algo muy significativo. "Estar con ellos y que puedan vivir esta experiencia es un sueño para mí", dijo.

"Es muy lindo, tenía unas ganas de estar aquí y feliz de que nos haya tocado el fin de semana", destacó Shakira. Al tiempo que manifestó sentirse honrada de compartir escenario junto al Grupo Niche.

"Estoy muy feliz de tener al Grupo Niche como invitado y les vamos a preparar una sorpresa para esta noche. Sin duda es una emoción muy grande porque se que me están esperando y este para mí era uno de los momentos de la gira que más estaba deseando, va a ser increíble", expresó la artista.

Para Shakira reencontrarse con el público en Cali es algo único porque tiene excelentes recuerdos de sus inicios y de quienes la han acompañado desde los inicios de su trayectoria profesional.

"La energía del público caleño y de la ciudad es muy linda, además de tener al Grupo Niche de invitado es un honor para mi poder compartir junto a ellos el escenario, ellos son unos de los máximos exponentes de la salsa y también son embajadores de este lugar mágico", comentó.

Un amplio despliegue

Las autoridades en Cali han impulsado una serie de iniciativas con el objetivo de facilitar la experiencia de propios y visitantes quienes se encontrarán en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para disfrutar de los conciertos de Shakira durante este sábado 25 y domingo 26 de octubre.

Al respecto, la secretaria de Turismo de Cali, Fernanda Campuzano manifestó que la ocupación hotelera de la ciudad es del 100% y ello se va a traducir en un impacto económico de 21 millones de dólares.

"Por instrucciones del alcalde Alejandro Eder, todas las secretarías estamos trabajando de manera articulada para que ustedes, 24.000 personas que van a estar en Cali, se sientan satisfechos", enfatizó.

De los 24.000 visitantes, se estima que 17.000 vendrán del Valle, 5000 nacionales y más de 1000 internacionales, los turistas tendrían un gasto promedio de 389 dólares durante su estadía. Los nacionales vendrán principalmente de ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y San Andrés, de acuerdo con las estimaciones.

Fuente: Sistema Integrado de Información