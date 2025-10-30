La estrella colombiana sigue rompiendo barreras y consolidando su nombre en la industria musical. Esta vez, además de llenar estadios y liderar listas alrededor del mundo, Maluma será el encargado de presentar la próxima edición de los Latin Grammy, uno de los eventos más esperados de la música latina.

La noticia fue confirmada en las últimas horas por la Academia Latina de la Grabación y, como era de esperarse, rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del artista paisa, debutará como anfitrión en la ceremonia más importante de la música iberoamericana, un logro que reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes del momento.

En esta vigesimosexta entrega de los Latin Grammy, Maluma compartirá escenario con la reconocida actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien repite en el rol de maestra de ceremonias por octava ocasión.

Mientras Sánchez ya es toda una experta en conducir la gala, el intérprete de 'Felices los 4' vivirá una experiencia completamente nueva, aunque llega con el respaldo de una sólida trayectoria: veinte nominaciones al Latin Grammy a lo largo de su carrera y un gramófono en su haber por F.A.M.E. (2018), galardonado como Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo.

El propio artista, expresó su emoción a través de sus redes sociales: "Me siento muy, muy emocionado por esta oportunidad que me da la Academia. Ya tenemos años de historia juntos. Afortunadamente tengo mi Grammy, y ustedes han sido una parte fundamental de mi carrera musical. Gracias nuevamente por la invitación, y ya saben que nos vemos el 13 de noviembre a las ocho p.m. Esa ceremonia va a estar increíble. Los quiero un montón, y allí nos vemos. Maluma, baby. Chao”, dijo el cantante en un video que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios de apoyo.