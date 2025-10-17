La cocina más famosa de la televisión sigue encendiendo la pantalla y cautivando a millones de televidentes noche tras noche. MasterChefCelebrity 2025no solo ha mostrado el talento culinario de las celebridades, sino también su lado más humano, estratégico y competitivo.

Luego de varias semanas de retos intensos, eliminaciones sorpresivas y momentos llenos de emoción, ya se conocen los 10 finalistas que continúan en la lucha por convertirse en el nuevo ganador del reality más apetecido del país.

Aunque la competencia comenzó con 22 celebridades del mundo del espectáculo y el deporte, una a una fueron abandonando la cocina tras exigentes pruebas. La presión aumenta, las estrategias se hacen más evidentes y cada preparación se vuelve crucial.

Lea también: Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la muerte de Baby Demoni

La primera en asegurar su lugar en el Top 10 fue la presentadora, Violeta Bergonzi, quien brilló en un reto de cocina a la mesa para seis comensales, con un plato balanceado, creativo y perfectamente ejecutado. Su excelente desempeño le otorgó el primer cupo entre los mejores.

El resto de los finalistas fue definido en pruebas de campo y retos de eliminación, donde los participantes debieron cocinar bajo presión para exigentes paladares, demostrar lo aprendido de los chefs y plasmar su estilo propio en cada plato.