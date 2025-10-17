Conozca a los famosos que llegan al top 10 de MasterChef Celebrity 2025
Los colombianos se preparan para apoyar a sus favoritos en la etapa más exigente y emocionante de la competencia de MasterChef 2025.
Por:RCN Radio
Foto: Canal RCN
La cocina más famosa de la televisión sigue encendiendo la pantalla y cautivando a millones de televidentes noche tras noche. MasterChefCelebrity 2025no solo ha mostrado el talento culinario de las celebridades, sino también su lado más humano, estratégico y competitivo.
Luego de varias semanas de retos intensos, eliminaciones sorpresivas y momentos llenos de emoción, ya se conocen los 10 finalistas que continúan en la lucha por convertirse en el nuevo ganador del reality más apetecido del país.
Aunque la competencia comenzó con 22 celebridades del mundo del espectáculo y el deporte, una a una fueron abandonando la cocina tras exigentes pruebas. La presión aumenta, las estrategias se hacen más evidentes y cada preparación se vuelve crucial.
La primera en asegurar su lugar en el Top 10 fue la presentadora, Violeta Bergonzi, quien brilló en un reto de cocina a la mesa para seis comensales, con un plato balanceado, creativo y perfectamente ejecutado. Su excelente desempeño le otorgó el primer cupo entre los mejores.
El resto de los finalistas fue definido en pruebas de campo y retos de eliminación, donde los participantes debieron cocinar bajo presión para exigentes paladares, demostrar lo aprendido de los chefs y plasmar su estilo propio en cada plato.
¿Quiénes son los 10 finalistas de MasterChef Celebrity 2025?
Les compartimos los nombres de los participantes que lograron consolidarse entre los 10 favoritos de la competencia en esta edición:
- Violeta Bergonzi
- Carolina Sabino
- Alejandra Ávila
- Patricia Grisales Pichingo
- Ricardo Vesga
- Luis Fernando
- Hoyos Michelle Rouillard
- Raúl Ocampo
- Valentina Taguado
Cada uno de ellos ha sabido destacar por su innovación, sazón, creatividad y presentación, cualidades que los han llevado hasta esta etapa crucial del programa.
Con el Top 10 definido, la competencia entra en su fase más reñida y emocionante. Los retos se vuelven más exigentes y cualquier error podría costar la salida. ¿Quién logrará conquistar el paladar de los jurados y quedarse con el título de MasterChef Celebrity 2025? Conozca todos los detalles de lo que pasa en la competencia, aquí en RCN Radio.
