Los nombres de los seis aspirantes del primer grupo por entrar a La Casa de los Famosos ya fueron revelados, y como era de esperarse, las redes no han parado de reaccionar.

La edición 2026 del reality más esperado del país está cada vez más cerca, y los colombianos ya comienzan a elegir a sus favoritos para esta nueva temporada que promete estar cargada de convivencia, tensión, retos y mucha, pero mucha polémica.

En este grupo, resalta uno de los nombres más conocidos y comentados del mundo digital: Nicolás Arrieta, el creador de contenido que, por años, ha dado de qué hablar en redes sociales por su estilo irreverente, sin filtros y completamente fuera del molde tradicional. Una figura que, sin duda, podría ser clave dentro de la casa si logra asegurar su entrada. Conocido por no tener miedo a decir lo que piensa, Arrieta se describe como una persona compleja y curiosa, abierta al aprendizaje y a cuestionar lo establecido. Él mismo ha dicho que ve sus redes como un experimento social en el que mezcla el humor, la crítica y la reflexión para generar conversación, incomodidad y también carcajadas. Lea también: ⁠¿Quién es Juanchín Brodie, aspirante a La Casa de los Famosos 3? Nacido en Bogotá, y considerado uno de los pioneros de YouTube en Colombia, Nicolás cuenta con una trayectoria de más de 15 años en los medios. Durante ese tiempo se ha ganado una gran fanaticada… y también un buen número de detractores que cuestionan su tono directo y sus posturas sin rodeos. Hoy en día, suma más de 113 mil seguidores en TikTok y un millón en Instagram, donde comparte contenido dirigido a un público mayor, con opiniones y análisis sobre temas polémicos tanto dentro como fuera del país. Cargando...

Los desafíos más duros que ha superado Nicolás Arrieta Para finales del 2024, Nicolás reveló en uno de sus videos en YouTube que había decidido alejarse temporalmente de los medios y redes sociales debido a una ruptura amorosa que lo afectó de sobremanera. Durante ese mismo testimonio, fue completamente honesto al hablar sobre su consumo de sustancias alucinógenas, afirmando que se intensificó tras esa separación. Sin embargo, también fue claro en contar que inició un proceso de rehabilitación que no fue nada fácil, pero al que le puso todo su compromiso. A pesar de todo, su regreso a las redes fue bien recibido por sus seguidores, quienes lo han visto retomar su contenido con la misma fuerza de siempre, con ese estilo ácido y crítico que lo caracteriza. Le puede interesar: ⁠Marcela Reyes se confiesa tras un mes del crimen de B-King: ¿qué dijo? Ahora, Arrieta busca un lugar dentro de la competencia más mediática del país, donde la convivencia, las estrategias y las polémicas están a la orden del día. Cargando...