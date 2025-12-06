¿Cuál es el significado del 7 de velitas en Colombia?

La noche de las velitas ilumina cada 7 de diciembre a Colombia. Le contamos su origen, significado y cómo se vive hoy esta tradición.

Por:

Compartir:
¿Por qué en Colombia se prenden velitas el 7 de diciembre?

Foto: AFP

Cada 7 de diciembre, las calles de Colombia se llenan de luz, colores y escenas familiares que dan inicio oficial a la Navidad. Velas, faroles y música acompañan una de las tradiciones más queridas por los colombianos: la Noche de las Velitas. Pero ¿de dónde viene esta costumbre?, ¿por qué se celebra justo ese día? y ¿Qué representa encender una vela? Aquí te contamos su historia, su significado y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo.

AFP

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappIcono Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

VelaTradiciónNavidadnoche de velitas