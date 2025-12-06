¿Por qué en Colombia se prenden velitas el 7 de diciembre?

Cada 7 de diciembre, las calles de Colombia se llenan de luz, colores y escenas familiares que dan inicio oficial a la Navidad. Velas, faroles y música acompañan una de las tradiciones más queridas por los colombianos: la Noche de las Velitas. Pero ¿de dónde viene esta costumbre?, ¿por qué se celebra justo ese día? y ¿Qué representa encender una vela? Aquí te contamos su historia, su significado y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo.

