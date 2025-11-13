Algunas historias simplemente se niegan a desaparecer. Pasa el tiempo, cambian las tendencias y los gustos del público, pero hay películas que conservan esa chispa capaz de volver a enamorar cada vez que se proyectan.

El Diablo Viste a la Moda es una de esas joyas del cine que,a pesar de los años, sigue brillando con la misma fuerza… y ahora se prepara para regresar, más elegante y poderosa que nunca.