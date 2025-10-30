Tenjo se prepara para vivir una experiencia inolvidable.Del 8 al 15 de noviembre, el municipio abrirá sus puertas al arte, la cultura y la creatividad con la llegada del XXVII Festival Departamental de Teatro, un evento que, durante casi tres décadas, ha mantenido viva la pasión por las artes escénicas y se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes de Cundinamarca.

Bajo el lema “Un territorio, mil escenas; Escenarios de paz, un encuentro cultural por la inclusión social”, esta edición propone un viaje simbólico por los distintos rostros del teatro: un espacio para la reflexión, la memoria y la transformación social.

Más que un festival, será una celebración del poder del arte como lenguaje universal, capaz de unir comunidades, inspirar emociones y fortalecer los lazos de identidad y pertenencia. Durante ocho días consecutivos, Tenjo vibrará con una programación diversa que reunirá 30 funciones teatrales de agrupaciones internacionales, nacionales, departamentales y locales.

Cada obra será una invitación a soñar, a reír, a pensar y a sentir. Desde el teatro clásico hasta las propuestas contemporáneas, pasando por el clown, el teatro callejero y las puestas en escena experimentales, este encuentro promete cautivar a públicos de todas las edades.

Pero lo mejor está en su espíritu: el teatro saldrá al encuentro de la gente. Las funciones se realizarán en espacios emblemáticos como el Teatro Julia Arciniegas, el Auditorio La Punta y el Auditorio del Colegio Face, pero también en escenarios no convencionales —calles, plazas, instituciones educativas y veredas— donde la magia del arte transformará lo cotidiano. Así, Tenjo reafirma su compromiso con una cultura viva y cercana, accesible para todos.