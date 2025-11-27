Hay que ser especialmente cuidadosos cuando se trata de proteger nuestra información personal. En los últimos días, en Colombia, WhatsApp volvió a convertirse en el canal favorito de los delincuentes digitales.

Una nueva modalidad de estafa está circulando con fuerza en varias ciudades del país, y lo más preocupante es que muchos usuarios están cayendo porque el engaño llega disfrazado de comunicación oficial.

El método es simple, directo y juega con el miedo de las personas a perder su cuenta o a que su número sea bloqueado. Por eso las autoridades encendieron las alertas y pidieron a los ciudadanos extremar precauciones.

La estafa comienza con un mensaje o una llamada de un número desconocido. Al otro lado, alguien se identifica como 'funcionario de WhatsApp', 'asesor de soporte técnico' o 'agente de verificación'.

Utilizan un lenguaje formal, convincente, e incluso mencionan supuestos protocolos de seguridad. El objetivo es uno solo: hacer que el usuario crea que su cuenta presenta un problema y necesita una validación urgente para evitar la suspensión.

A partir de ahí, los delincuentes despliegan varias tácticas. La más común consiste en pedir que la persona envíe un código que llegó por SMS.

Ese código, que muchas veces las víctimas no saben exactamente para qué sirve, es en realidad la llave para tomar control de la cuenta.

Una vez lo entregan, los ciberdelincuentes acceden al WhatsApp de la víctima, lo bloquean y comienzan a usarlo para pedir dinero a sus contactos o solicitar transferencias supuestamente de emergencia.

Pero esa no es la única estrategia. Otra variante que se está volviendo frecuente es la videollamada. Los estafadores solicitan activar la función de pantalla compartida con la excusa de “guiar el proceso de verificación”.

Al hacerlo, obtienen una vista completa del celular: aplicaciones bancarias, chats, contraseñas guardadas, correos, fotos, todo. Es una de las modalidades que más preocupa a expertos en ciberseguridad, porque abre la puerta a fraudes financieros más complejos.