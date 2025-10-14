Daniel Quintero responde tras revelación de chats que involucran a su hermano con red de corrupción

El precandidato presidencial Daniel Quintero se pronunció luego de que se conocieran algunos chats que involucrarían a su hermano, Miguel Quintero, en supuestos hechos de corrupción en la ciudad de Medellín.

La Fiscalía decidió sumar al hermano del exalcalde a una investigación por supuestas irregularidades durante la administración en la capital antioqueña entre los años 2020 y 2022.

Se habla de posible contratación irregular entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y la administración del área metropolitana del Valle de Aburrá, según la revelación hecha por Noticias Caracol.

Sin embargo, Daniel Quintero afirmó que los chats están alterados y negó que su hermano esté involucrado en anomalías durante su administración.

“A mi hermano lo han perseguido de todas las maneras por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme. Los chats ya fueron analizados, se mostró que están manipulados y que no muestran ninguna irregularidad, por eso ni mi hermano ni yo hemos sido involucrados en ninguno de estos procesos”, indicó.

Quintero afirmó que está siendo perseguido políticamente y que los ataques en su contra son debido a que estamos ad portas de que se vote la consulta popular del Pacto Histórico.

“Lo único que hay acá es una guerra jurídica, mediática, de montajes de refritos, porque estamos a 10 días de elecciones y saben que somos los únicos que podemos ganar estas elecciones y resetear la política corrupta, declarándole la guerra a muerte a los corruptos en este país”, dijo.

El dirigente político espera que la justicia avance en otras investigaciones judiciales que salpican a sus contradictores políticos y pide además que se adelanten las indagaciones correspondientes, por lo que él mismo denomina como el ‘cartel de los lotes’.

Quintero, quien también estuvo presente en Tribuna RCN, insistió en que en caso de llegar a la Presidencia de la República buscará resetear la política, la justicia y de esta manera llevar a los corruptos a la cárcel.

