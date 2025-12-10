Danny Ocean, el cantante venezolano que abrió la gala del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El venezolano dio inicio a la gala del Nobel de la Paz 2025 con una emotiva versión de “Alma Llanera” en homenaje a María Corina Machado.

Danny Ocean abrió la gala del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Foto: AFP

El 10 de diciembre de 2025 será recordada por muchos, se realizo la entrega del Premio Nobel de la Paza María Corina Machado estuvo acompañada de música, emoción y una presentación especial a cargo del venezolano Danny Ocean. Frente a un público internacional, el artista abrió la ceremonia con un tributo cargado de simbolismo, un gesto musical que resonó como un llamado de esperanza para Venezuela.

Danny OceanMaría Corina MachadoVenezuelaNobel de Paz