Danny Ocean abrió la gala del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Danny Ocean, el cantante venezolano que abrió la gala del Nobel de la Paz a María Corina Machado
El venezolano dio inicio a la gala del Nobel de la Paz 2025 con una emotiva versión de “Alma Llanera” en homenaje a María Corina Machado.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
El 10 de diciembre de 2025 será recordada por muchos, se realizo la entrega del Premio Nobel de la Paza María Corina Machado estuvo acompañada de música, emoción y una presentación especial a cargo del venezolano Danny Ocean. Frente a un público internacional, el artista abrió la ceremonia con un tributo cargado de simbolismo, un gesto musical que resonó como un llamado de esperanza para Venezuela.
