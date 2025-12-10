Danny Ocean abrió la gala del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El 10 de diciembre de 2025 será recordada por muchos, se realizo la entrega del Premio Nobel de la Paza María Corina Machado estuvo acompañada de música, emoción y una presentación especial a cargo del venezolano Danny Ocean. Frente a un público internacional, el artista abrió la ceremonia con un tributo cargado de simbolismo, un gesto musical que resonó como un llamado de esperanza para Venezuela.