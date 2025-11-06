De Fher Olvera a Álex González: las caídas más virales de Maná que ya son parte de su historia
Ni las giras, ni las caídas logran frenar a Maná. En pleno concierto, el baterista Álex González se fue al suelo frente a miles de sus fans.
Por:RCN Radio
Compartir:
Foto: Colprensa
Una de las bandas más icónicas del rock en español es, sin duda, Maná, recordada por esos himnos que han marcado generaciones y que aún hoy siguen sonando con la misma fuerza de siempre.
Temas como 'Rayando el Sol', 'Clavado en un bar' o 'Vivir sin aire' no solo construyeron una historia musical, también consolidaron un legado que trasciende fronteras.
Siga las noticias de RCN Radio en Whatsapp