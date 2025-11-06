Una de las bandas más icónicas del rock en español es, sin duda, Maná, recordada por esos himnos que han marcado generaciones y que aún hoy siguen sonando con la misma fuerza de siempre.

Temas como 'Rayando el Sol', 'Clavado en un bar' o 'Vivir sin aire' no solo construyeron una historia musical, también consolidaron un legado que trasciende fronteras.