Lanzar piropos es una de las prácticas más comunes en la vida cotidiana. Hay de todo tipo, desde un aparentemente inofensivo “ten lindo día” hasta los más grotescos e irrespetuosos como “qué rica estás” o “mamacita”.

Aunque algunos los consideran cumplidos, la realidad es que se trata de conductas inapropiadas que pueden denigrar la integridad de una mujer, limitar su libertad y afectar su derecho a transitar con tranquilidad por el espacio público.

Consciente de esta problemática, Alemania ha decidido alzar la voz. En los últimos meses, un grupo de legisladores ha impulsado un debate nacional para establecer sanciones que castiguen el acoso callejero en todas sus formas. La iniciativa, liderada por el Partido Socialdemócrata (SPD), busca modificar la legislación penal y tipificar como delito los comentarios, gestos, chiflidos y acciones obscenas que se realicen en espacios públicos. “El acoso sexual verbal y no verbal que es claramente no deseado, de naturaleza sustancial y dirigido, merece ser penado por ley”, explicó a DW la diputada Sonja Eichwede, una de las principales impulsoras del proyecto. La propuesta pretende llenar un vacío legal, ya que actualmente en Alemania solo se sancionan los casos de acoso físico directo, es decir, aquellos que implican contacto corporal. El acoso callejero, en cambio, no se encuentra contemplado en la legislación, dejando a miles de mujeres expuestas a situaciones que, aunque no siempre terminan en agresión física, sí representan una forma de violencia cotidiana. Eichwede advierte que el acoso callejero “intimida masivamente a las víctimas” y provoca que muchas mujeres eviten ciertos espacios o recorridos por miedo a ser hostigadas. “El lenguaje y el comportamiento también son una forma de violencia”, subrayó la diputada, quien considera urgente reconocer el impacto psicológico y social de este tipo de conductas. La propuesta, actualmente en discusión, cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Stefanie Hubig. Desde esa cartera se busca incorporar de forma completa la nueva ley, aunque la oposición ha solicitado analizar cuidadosamente su alcance antes de aprobarla.

Freepik